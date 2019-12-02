أخبار الحوادث | حركة تنقلات محدودة بالداخلية.. الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية 27 يناير

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
بالأسماء .. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة.. القاهرة والجيزة وقطاع السجون الأبرز
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر تفاصيل حركة تنقلات الداخلية
فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خاص | مديرو أمن جدد للقاهرة والجيزة والسويس
اعتمد محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ 665 فرعا .. "الداخلية" تطلق المرحلة الـ10 من مبادرة كلنا واحد .. فيديو
اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أب يعرض طفله للبيع عبر فيس بوك.. والمحكمة تعاقبة بـ الحبس 3 سنوات
عاقبت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن وسعيد عبسي وأمانة سر المحمدى الباجورى اليوم بالسجن لـ "أب " 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لتورطه فى عرض طفلة "فى العقد الرابع من عمره " للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حركة تنقلات الداخلية.. أشرف عز العرب وفتحي الداوي لمنطقة البحر الأحمر.. صور
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة؛ في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى، لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة في قطاعات وإدارات وزارة الداخلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حركة الداخلية.. السيرة الذاتية لـ اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية الجديد
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، وفى ضوء تغيير منظومة العمل الأمنى، وشملت الحركة تعيين اللواء جمال الرشيدي، مدير إدارة قطاع السجون، مديرًا لأمن القليوبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في شبين القناطر
لقي مسن مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام محكمة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حجز قضية المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية للحكم 27 يناير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حجز القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لجلسة ٢٧ يناير للنطق بالحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تعرف على اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة الجديد
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرار حركة تنقلات لعدد من مساعديه ومديري الامن بعدة محافظات وتضمنت الحركة تعيين اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء محمد الشريف بعد تعيينه محافظا للاسكندرية في حركة المحافظين منذ أيام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء .. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة.. القاهرة والجيزة وقطاع السجون الأبرز
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر تفاصيل حركة تنقلات الداخلية
فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خاص | مديرو أمن جدد للقاهرة والجيزة والسويس
اعتمد محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ 665 فرعا .. "الداخلية" تطلق المرحلة الـ10 من مبادرة كلنا واحد .. فيديو
اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أب يعرض طفله للبيع عبر فيس بوك.. والمحكمة تعاقبة بـ الحبس 3 سنوات
عاقبت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن وسعيد عبسي وأمانة سر المحمدى الباجورى اليوم بالسجن لـ "أب " 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لتورطه فى عرض طفلة "فى العقد الرابع من عمره " للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حركة تنقلات الداخلية.. أشرف عز العرب وفتحي الداوي لمنطقة البحر الأحمر.. صور
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة؛ في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى، لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة في قطاعات وإدارات وزارة الداخلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حركة الداخلية.. السيرة الذاتية لـ اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية الجديد
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، وفى ضوء تغيير منظومة العمل الأمنى، وشملت الحركة تعيين اللواء جمال الرشيدي، مدير إدارة قطاع السجون، مديرًا لأمن القليوبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في شبين القناطر
لقي مسن مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام محكمة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حجز قضية المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية للحكم 27 يناير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حجز القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لجلسة ٢٧ يناير للنطق بالحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تعرف على اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة الجديد
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرار حركة تنقلات لعدد من مساعديه ومديري الامن بعدة محافظات وتضمنت الحركة تعيين اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء محمد الشريف بعد تعيينه محافظا للاسكندرية في حركة المحافظين منذ أيام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.