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محافظات

أنقذوها قبل أن تنفجر بطنها.. إنجاز طبي جديد لـ معهد الأورام في سوهاج

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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خالد رياض

عادت لمريضة الحياة من جديد داخل معهد الأورام بسوهاج.. ضيق ذات اليد جعلها تتأخر في إزالة ورم في بطنها الذى كان يتضخم كل يوم، إلى أن وصلت مرحلة حرجة جدا  لا تستطيع فيها التنفس بشكل جيد، بدأت أسرتها في جمع مبلغ من المال لإجراء العملية.

توجهت المريضة بصحبة أسرتها لعيادة خاصة لإجراء الجراحة لكن الطبيب أخبرهم بأنه سيجري العملية بمعهد أورام سوهاج، وستكون الجراحة علي نفقة الدولة، لأن العملية خطرة وحرجة فهي تحتاج الي مكان تكثر فيه الامكانيات

ونجح الفريق الطبي بمستشفى الأورام بسوهاج، بقيادة الدكتور طه أحمد صفوت، استشارى جراحات الأورام بمعهد أورام سوهاج، في استئصال الورم الذي بلغ طوله 40 سم ووزنه حوالي 20 كيلو جرام تقريبا، من داخل بطن المريضة.

قائد الفريق الطبي للعملية، أكد أن أسرة المريضة أهملت الورم مما جعله يتضخم بصورة كبيرة نظرا لظروفهم المادية وتم على الفور إصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة

وأكد الدكتور طه، أن العملية كانت جراحة دقيقة وخطرة للغاية نظرا لأن الورم كان مستحوذا بصورة كاملة على الرحم في جداره ومتشابك داخل البطن ويملأ تجويف البطن والحوض ضاغطا على القفص الصدري مسببا ضيق شديد في التنفس والبطن أصبحت على وشك الانفجار، وتم التشريح الكامل وفصل كل الاعضاء المتشابكة وأخيرا فصل الكتلة الضخمة من المهبل بعد قطعها تحت مستوى عنق الرحم.

ووجه صفوت، الشكر إلى الفريق الطبي الذي شارك في العملية وإلى إدارة مستشفي أورام سوهاج، ووصفه بأنه من أفضل المراكز المتخصصة في صعيد مصر.

أنقذوها قبل أن تنفجر بطنها.. إنجاز طبي جديد لـ معهد الأورام في سوهاج
أنقذوها قبل أن تنفجر بطنها.. إنجاز طبي جديد لـ معهد الأورام في سوهاج
أنقذوها قبل أن تنفجر بطنها.. إنجاز طبي جديد لـ معهد الأورام في سوهاج
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