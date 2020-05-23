AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. الفيديو الحقيقي لإعدام هشام عشماوي

السبت 23/مايو/2020 - 02:40 ص
الارهابي هشام عشماوي
الارهابي هشام عشماوي
Advertisements
محمد بدران
نشر النجم أحمد العوضى مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .




وظهر خلال المقطع لحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوي داخل غرفة الإعدام وعلق قائلًا "احلي مسا عليكم الفيديو الحقيقي لإعدام هشام عشماوي ☺️☺️😉".


وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 



ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.


وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عرض الاختيار.. أحمد الشامى: مصر كلها بتدعيلكم بنحبكم من قلبنا

بعد عرض الاختيار.. أبو هشيمة: هنفضل شايلينكم في قلوبنا لآخر العمر

غادة عبد الرازق تعليقا على حلقة مسلسل الاختيار: ربنا ينتقم من الخونة

إسعاد يونس تعليقا على مسلسل الاختيار: قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان

تامر مرسي بعد عرض حلقة الاختيار: احنا مش بتوع حداد

شاهد.. أحمد العوضي يكشف عن مفاجأة في الحلقة الـ 28 من الاختيار

ترشيحاتنا

مصير كل خاين.. أحمد موسى ينشر صورة إعدام الإرهابى هشام عشماوي

مبقاش ينفع خلاص.. لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

بفرمان من كارتيرون.. صفقة من العيار الثقيل تقترب من الزمالك

أخبار الزمالك .. كورونا يضرب القلعة البيضاء .. والكاف يحذر بسبب لافتة نادي القرن

شاهد اللحظات الحقيقية لإعدام الإرهابى هشام عشماوي

رغم شعوره بأعراض كورونا .. كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا يخرق قواعد العزل ويزور والديه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. سارة نخلة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بكتف مكشوف.. ناهد السباعى تبرز أنوثتها على إنستجرام

8 فوائد لتناول الحلبة .. تعرف عليها