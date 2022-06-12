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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات الجيرة.. عامل يقتل زوجته بالخطأ في سوهاج

صدى البلد

لقيت ربة منزل في منتصف العشرينات من العُمر، مصرعها؛ إثر تعدي زوجها عليها بواسطة ساطور، أثناء محاولتها منعه الخروج به والتشاجر مع جيرانه؛ إثر حدوث مشادة كلامية معهم بسبب خلافات الجيرة، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفاة  ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من:" طرف أول أحمد ا ا م- 41 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي"، وطرف ثانٍ:"أحمد م ع ع- 62 سنة- مزارع- مصاب بتهتك بالوجه وجروح قطعية بفروة الرأس والذراع الأيمن- وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج، وشقيقه محمد م ع- 52 سنة- موظف، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والأول من الطرف الثاني تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيره قام علي أثرها الطرف الأول بدخول مسكنه وأحضار سلاح أبيض ساطور وعند محاولة زوجته المدعوة (سارة ع ا م- 26 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بمنعه تعدى عليها بالسلاح الأبيض ،وأحدث إصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفيت عقب وصولها.

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كما أثبتت التحريات التعدي على الأول من الطرف الثاني وإحداث إصابته بذات الأداة، وعند محاولته التعدي على الثاني من الطرف الثاني قام الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه من سلاح ناري كان بحوزته، ومنعه من التعدي عليه؛ مما أدى لحدوث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعه عبارة عن طبنجة ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها بداخلها 5 طلقات.

وبسؤال والد المتوفاة المدعو (عابد ا م ب- 58 سنة- مدرس- ويقيم بذات الناحية)، اتهم زوجها المذكور بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

وبمواجهة زوج المتوفاة اقر  بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، مضيفًا بأنه قام بالتخلص من الأداة المستخدمة "ساطور" بأحد المصارف.

سوهاج مشاجرة طهطا ساطور زوجته

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