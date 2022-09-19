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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 رابط مباشر .. الآن

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2022، يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية عامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة التنسيق.

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

نتيجة تقليل الاغتراب

اضغط هنا فور الاعلان لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب، تم بدء مرحلة تقليل الاغتراب يوم الثلاثاء الماضي علي أن تنتهي غدا الاثنين .

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن نتيجة تقليل الاغتراب سوف تظهر خلال 24 ساعة من اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، وعلى المتقدمين ل تقليل الاغتراب في المرحلة الثانية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة نتائج تقليل الاغتراب.

وأفاد المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الرسمي إلى أن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 تأتي بالأساس نتيجة التحويل على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وتصبح متاحة في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، وتعتمد على درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا لتقليل الاغتراب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال  موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب  عند ظهورها  .

موعد نتيجة تقليل الاغتراب

موعد نتيجة تقليل الاغتراب من المقرر أن تغلق المرحلة غدا مساءا ومن المتوقع أن تعلن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب خلال ايام قليلة من الغلق علي أن تعلن  نتيجة تقليل الاغتراب في الاغلب يوم الثلاثاء الموافق 20 _9 من خلال  موقع التنسيق الالكتروني .

وأفاد المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الرسمي إلى أن نتيجة تقليل الاغتراب تأتي بالأساس نتيجة التحويل على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وتصبح متاحة في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، وتعتمد على درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا لتقليل الاغتراب.

قواعد تقليل الاغتراب 

وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات عدد من الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، كالتالى:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد تقليل الاغتراب إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

بعد مدها 24 ساعة.. أعرف موعد إعلان نتيحة تقليل الاغتراب 2022

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور  الثاني تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

وناشدت الوزارة الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.

ويُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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