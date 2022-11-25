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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة هولندا والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

هولندا والاكوادور
هولندا والاكوادور

يلتقى في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب هولندا مع الاكوادور فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر حتى 18 ديسمبر المقبل .

ويدخل منتخب هولندا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على السنغال فى الجولة الأولى فى الوقت نفسة يدخل منتخب الاكوادور المباراة بمعنويات مرتفعة أيضا بعد الفوز على قطر البلد المنظم فى افتتاح البطولة .

القنوات الناقلة لمباراة هولندا و الاكوادور .

تذاع مباراة هولندا والاكوادور على قناة بى ان سبورت ماكس 1 صاحبة الحق فى بث مباريات بطولة كأس العالم .

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا والاكوادور 

من المتوقع أن يبدأ منتخب هولندا المباراة بتشكيل مكون من 
حراسة المرمى : أندريس نوبيرت 
خط الدفاع : فيرجيل فان ديك واكى و دى ليخت 
خط الوسط : يليند وبيرجويس ودى يونج و جاكبو ودومفريس 
خط الهجوم : بيرجون و ديباى

فيما من المتوقع أن يبدأ الاكوادور المباراة بتشكيل مكون من

خط المرمى : جاليندز
خط الدفاع : بريسيادو و توريس و هينكابى واستوبينان 
خط الوسط : مينديز و كايسيدو وبلاتا وابارا 
خط الهجوم : استرادا وفالينسيا 

هولندا الاكوادور قطر كأس العالم القنوات الناقلة لمباراة هولندا و الاكوادور

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