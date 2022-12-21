علاج الضعف الجنسي وسرعة القذف.. أقوي وصفات للرجال قبل العلاقة الزوجية

يهتم الكثير من الرجال بالصحة الجنسية وذلك لمعاناة الكثير من المشاكل الزوجية والضعف عند الرجال ولذلك نقدم لك ابرز الوصفات لعلاج ضعف الانتصاب بالعلاقة الزوجية

1_ خلطة لتقوية الضعف الجنسي :

المكونات بكميات متساوية :-

تمر .

حبوب الكينو .

مكسرات .

الطريقة :-

قم بطحن هذه المكونات .

ثم قم بخلطه مع الحليب وتناوله يومياً .

كما أن التمر يساعد على إمداد الجسم بالطاقة .

الوصفة الثانية:

المكونات :-

35جراماً من الزبيب .

كوب حليب .

الطريقة :-

قم بغسل الزبيب جيداً .

ثم ضعه في الحليب وأرفعه على النار حتى ينتفخ الزبيب .

بعد ذلك تناول الزبيب ثم إشرب الحليب 3مرات يومياً .

الوصفة الثانية :

المكونات :-

2معلقة من الزنجبيل .

2معلقة من عسل النحل .

الطريقة :-

يخلط العسل مع الزنجبيل .

يؤخذ ثلاثة مرات يومياً لمدة شهر، حيث أن الزنجبيل معروف بفوائده التي لا حصر لها وخصوصاً لعلاج الضعف الجنسي .

تساعد في علاج الضعف الجنسي .

كما أن تناول الزعفران مع الأكلات فهو يساعد على إثارة الرغبة الجنسي

الوصفة

تناول وجبة مكونة من بيضة مسلوقة مع معلقة من عصير الجنزبيل ومعلقة من عسل النحل، حيث تقوي الصحة الجنسية وتعالج الضعف الجنسي .