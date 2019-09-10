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رياضة

بث مباشر .. مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره السعودي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:57 م
حسام الحارتي
يواجه منتخب مصر الأولمبي بعد قليل نظيره السعودي، في إطار الاستعداد لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية

تنطلق مصر ضد السعودية في مباراة في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد السلام في إطار الاستعدادت النهائية لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.


شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي

ويسعى شوقي غريب المدير الفني لـ منتخب مصر الاولمبي للاطمئنان على عناصر الفراعنة الأساسية، في مباراة اليوم، بينما يطمح منتخب السعودية في تحقيق فوز معنوى على الفراعنة بعد الهزيمة التي تلقاها على أيدي الفراعنة في اللقاء الودي السابق.

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