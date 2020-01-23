مواطنة لـ وزارة الصحة.. زوجي يحتاج عملية قلب مفتوح

ناشدت المواطنة عزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، إجراء عملية قلب مفتوح لزوجها.





وتقول فى رسالتها، "إنها تزوجت وأنجبت طفلين في مراحل تعليمية مختلفة قبل أن يمرض زوجي ويحتاج لإجراء عملية قلب مفتوح تتكلف ١٠٠ ألف جنيه".





وأضافت "بعت كل محتويات البيت من أثاث حتى بضاعة المحل الذي نعيش منه، ولكن ذلك كله لم يكفِ لاستكمال مبلغ العملية لأن زوجي مواطن بسيط، فلا نستطيع سداد باقي المبلغ، فضلا عن أن علاجه شهريا يتكلف ٧٠٠ جنيه وقد تراكم علينا الإيجار".





للتواصل مع الحالة:٠١١٥٤٨٩٧١٨١





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