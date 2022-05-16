أسعار الأرز.. أسباب ارتفاعه في الأسواق | والحلول المقترحة لانخفاضه

شهدت أسعار الأرز قفزة كبيرة فى الأسواق ليتراوح سعر الطن مابين حيث استقرت أسعار الأرز الشعير”عريض الحبة” اليوم، ليسجل سعر الطن 9.200 جنيه، كما ثبتت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” ليسجل سعر الطن 9.000 جنيه.



وأكد الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة ، أنه يتم الاتفاق مع وزارة الرى من خلال الاجتماع التنسيقى معها من أجل الاتفاق على مساحات الأرز المزروعة ، وذلك لأنه من المحاصيل الشرهة للمياه ، وفى نفس الوقت زراعة أرز بما يحقق الاكتفاء الذاتى منه.

وأوضح “محمد” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه لم تنخفض مساحات الأرز عن الموسم الماضى كما يرى البعض، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأرز يرجع إلى التضخم العالمى الذى يشهده العالم كله والذى يؤثر على أسعار السلع الغذائية بما فيها الأرز، معلقًا: "لسنا بمعزل عن العالم".



ونوه “ مدير معهد المحاصيل الحقلية” إلى أن جميع اقتصاديات العالم متأثرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوابع جائحة كورونا مما أدى إلى التأثير فى جميع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.





كما قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى زراعة البساتين بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الأرز يرجع إلى جشع ولعب التجار فى الأسعار رغبًة منهم فى احتكار السوق، موضحًا أن دور وزارة الزراعة يقتصر على توفير المحصول فقط، وهذا ما تحقق بالفعل من اكتفاء ذاتى من الأرز.



وأشار “البحراوى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن أسعار السلع الغذائية فى السوق والرقابة عليها تعود إلى وزارة التموين لذا أناشد بضرورة الرقابة الصارمة على الأسعار فى الأسواق حتى لا يتم التلاعب فيها.



وطالب “أخصائى زراعة البساتين بوزارة الزراعة ” بضرورة تغيير سياسة المواطنين فى الاعتماد على الأرز بشكل كبير والاعتماد على محاصيل أخرى مثل البطاطس لأنها متوفرة فى مصر.

أسعار الأرز



وشهدت أسعار الأرز في أسواق الجملة على مدار الأيام الفائتة قفزات متتالية حتى تراوحت ما بين 13 إلى 15 جنيها للكيلو، بينما وصلت إلى 17 جنيها للقطّاعي.