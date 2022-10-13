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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل إثر اصطدام سيارة به أثناء عبور الطريق أمام منزله بالبحيرة

مصرع طفل بالبحيرة
مصرع طفل بالبحيرة

لقي قبل قليل، طفل في الخامسة من العمر مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبور الطريق أمام منزله بقرية 19 لحوم التابعة لمركز أبوالمطامير، وتم نقل الجثة للمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد وقوع حادث سير بطريق قرية 19 لحوم، أسفر عن وفاة طفل أثناء عبور الطريق أمام منزله، وحرر محضر بالواقعة.

 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفل يدعى "جمعة أشرف جمعة" 5 سنوات، مقيم بقرية 19 لحوم التابعة لمركز أبوالمطامير، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي العام، تحت نصرف النيابة العامة.

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