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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب ثمن بوكيه.. القصة الكاملة لاعتداء صاحب محل على شقيقين بالمقص في المنوفية

اسعاف
اسعاف

علي بعد خطوات من استراحة محافظ المنوفية ذهب المهندس محمد وشقيقه محمود من أجل شراء باقة ورد من أحدي محلات الورد بمدينة شبين الكوم.

تجوالا الشقيقان داخل المحل من أجل اختيار بوكيه ورد لاحد الشقيقان حيث قام صاحب المحل بمساعدته وقام بعمل بوكيه ورد ولكن اختلفا كل منهما علي ثمن البوكيه.

تحول النقاش بين كلا من الشقيقين وصاحب المحل ونجله الي مشاجرة واشتباكات بالأيدي مما ادي الي تدخل الأهالي من أجل الفض بينهم إلا أن الأمر تطور الي مشاجرة قام علي إثرها صاحب محل الورد باصطحاب مقص الأشجار ليتشاجر به مع الشقيقين.

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وكانت الصدمة الكبري فور إصابة أحد الشقيقان بجرح كبير نتيجة الضرب بالمقص مما ادي الي سقوطه علي الارض وأصابه شقيقه بكدمات وسحجات بالجسد نتيجة الضرب.

اصطحب الأهالي المهندس الي مستشفي الجامعة الذين أعلنوا عن خطورة حالته وكذلك شقيقه مما ادي الي تدخل جراحي يحتاج الي إجراء غرز جراحية من أجل التئام الجرح.

كما اصيب صاحب المحل بكدمات وجروح حيث قام كلا منهما بتحرير محاضر يتهمون فيه كلا من الطرفين بالتعدي علي الاخر بالضرب وإحداث إصابته.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمشاجرة ومصابين أمام محل ورد بمدينة شبين الكوم بالقرب من استراحة المحافظ.

بالانتقال تبين إصابة كلا من " محمد .ع " مهندس وشقيقه محمود حيث تم نقلهم إلي مستشفي الجامعة وتبين إصابتهم نتيجة مشاجرة مع صاحب محل ورد يدعي " حسام .ح " ونجله ياسين وذلك بسبب الخلاف علي ثمن بوكيه ورد.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة 

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