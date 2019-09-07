بث مباشر.. مباراة فرنسا وألبانيا في تصفيات يورو 2020

يستضيف المنتخب الفرنسي، نظيره منتخب ألبانيا، اليوم، السبت، على ملعب "فرنسا"، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



موعد مباراة فرنسيا ضد ألبانيا في تصفيات يورو 2020 والقناة الناقلة:



وتقام مباراة فرنسا وألبانيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر فضائية بي إن سبورت 1.



وتعد مهمة منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، مواجهة اليوم، بقيادة ديدييه ديشامب المدير الفني، سهلة لتحقيق الثلاث نقاط، نظرًا للخبرة التي يتمتع بها "الديوك" فنيًا وبدنيًا.



غيابات منتخب فرنسا أمام ألبانيا:



ويفتقد المنتخب الفرنسي لجهود كل من، بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وايميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، وعثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، بسبب الإصابة.



بينما استبعد ديديه ديشامب من قائمته، صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، وألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.



جدول ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات يورو 2020:



وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن تركيا وأيسلندا، بينما تأتي ألبانيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ومولدوفا في المركز الخامس بـ 3 نقاط، وأخيرًا أندروا في المركز السادس بدون أي رصيد من النقاط.



مباريات أخرى في تصفيات يورو 2020:



ويلتقي اليوم أيضًا، كوسوفو مع التشيك، وإنجلترا مع بلغاريا، وليتوانيا مع أوكرانيا، وأيسلندا مع مولدوفا، وتركيا مع أندورا وصربيا مع البرتغال، ضمن منافسات البطولة ذاتها.



بث مباشر لمباراة فرنسا وألبانيا في تصفيات يورو 2020:









