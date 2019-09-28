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رياضة

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا 28-9-2019 الدوري الإيطالي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:36 م
انتر ميلان
انتر ميلان
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القسم الرياضي
يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة انتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 الدوري الايطالي
ويسعى إنتر ميلان لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 الدوري الايطالي
ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد سامبدوريا، في المركز الأخير بـ 3 نقاط.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 الدوري الايطالي
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الإيطالي، يوفنتوس مع سبال، وساسولو مع أتلانتا.





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