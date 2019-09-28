بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا 28-9-2019 الدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.



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مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 الدوري الايطالي

ويسعى إنتر ميلان لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.



مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 الدوري الايطالي

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد سامبدوريا، في المركز الأخير بـ 3 نقاط.



مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 الدوري الايطالي

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الإيطالي، يوفنتوس مع سبال، وساسولو مع أتلانتا.











