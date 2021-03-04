أب يقطع رأس ابنته الكبرى ويسير بها في الشارع.. فيديو وصور

ارتكب أب هندي جريمة بشعة، قد لا يصدق حقيقتها العقل البشري، حيث قطع رأس ابنته وسار في الشارع حاملا الرأس.





احتل هذا الخبر الصحف والمواقع الهندية والعالمية، ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قام الأب لأربعة أطفال بقطع رأس ابنته البالغة من العمر 17 عاما وحمل رأسها في الشارع لأنه لم يوافق على ارتباطها بشاب تحبه.





ورصد السكان، الأب ويدعى سارفيش كومار، وهو يسير برأس ابنته في قرية بانديتارا الهندية، أوتار براديش، أمس الأربعاء، وكان في طريقه إلى مركز الشرطة بعد قطع رأس ابنته باعتبارها جزء من جريمة شرف ارتكبها.





وأظهرت لقطات متداولة، رجل شرطة يفتش الأب ويفحص ملابسه، وسأل رجال الشرطة الرجل عن اسمه ومكانه والرأس المقطوع، وسرعان ما اعترف كومار بقطع رأس ابنته باستخدام أداة حادة لأنه لم يكن سعيدًا بالعلاقة التي كانت عليها مع حبيبها.





واعترف الأب بكل تفاصيل الحادث، وكذلك مكان وجود جثتها، وألقت الشرطة القبض على كومار واحتجزته، مع القبض على زوجته منذ ذلك الحين.



عثرت الشرطة على جثة ابنته في منزل الأسرة وأرسلتها للتشريح الجثة، ونالت هذه القضية أهمية واسعة حيث تم إيقاف ضابط عن العمل بسبب تصويره وهو يحمل رأس الفتاة بشكل غير لائق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

سجلت ولاية أوتار براديش أعلى عدد من الجرائم ضد النساء في عام 2019 ، وفقًا لبيانات مكتب سجل الجريمة الوطني، كما سجلت الولاية أكبر عدد من الجرائم ضد الأطفال حيث بلغ 7444 حالة ، تليها ولاية ماديا براديش (6503) ومهاراشترا (6402).





