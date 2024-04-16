رسميا.. بتروجيت يتأهل للدوري الممتاز

بفوزه على راية 3 ـ 0

تأهل فريق بتروجيت إلى الدوري الممتاز لكرة القدم الموسم القادم، وذلك بعد فوزه الكبيرعلي فريق "راية" بثلاثية نظيفة في مباراة جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة من مرحلة الصعود من دوري المحترفين المصري موسم 2023-2024.

سجل ثلاثية بتروجيت كل من: حامد حمدان الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 7 و94 وسامح إبراهيم في الدقيقة 23

بهذه النتيجة؛ احتل بتروجيت المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين برصيد 57 نقطة؛ ليتأهل للدوري الممتاز.

وجاء صعود الفريق البترولي بعد غياب 5 مواسم عن الدوري الممتاز.

وبات بتروجيت هو الفريق الأول الذي يخطف بطاقة التأهل بعدما احتل صدارة مرحلة الصعود برصيد 57 نقطة، إذ يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني برصيد 45 نقطة.