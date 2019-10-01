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رياضة

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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القسم الرياضي
يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تشهد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج أحداثا مثيرة، ، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج  بث مباشر في دوري أبطال أوروبا، عبر الرابط المرفق في الخبر.

ويستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره كلوب بروج اليوم، الثلاثاء، على ملعب " سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دروي أبطال أرووبا

وتقام مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في تمام السابعة إلا خمس دقائق.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب بروج والقنوات الناقلة

من المقرر أن تذاع  مباراة ريال مدريد وكلوب بروج عبر قناة بي إن سبورت 1.

ريال مدريد ضد كلوب بروج

ويدخل ريال مدريد المباراة اليوم أمام كلوب بروج الذي تعادل الجولة الماضية أمام جالطة سراي التركي، باحثًا عن فوزه الأول في البطولة التي سيطر عليها ثلاث مرات على التوالي.

وكان ريال مدريد، تلقى هزيمة 3-0 على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال.

ويبدو فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلوب بروج، وجالطة سراي التركي.

غيابات ريال مدريد أمام كلوب بروج

ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني، جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، وأودريوزولا، ورودريجو، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، لأسباب فنية.

ترتيب ريال مدريد وكلوب بروج في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثاني بنقطة واحدة، خلف سان جيرمان المتصدر بـ 3 نقاط.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا


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