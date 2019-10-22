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رياضة

بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:09 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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القسم الرياضي
يحل فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفًا على نظيره جالطة سراي التركي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة ريال مدريد امام جالطة سراي التركي في دوري ابطال اوروبا .

ويدخل ريال مدريد المباراة اليوم أمام جالطة سراي الذي خسر الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، باحثًا عن فوزه الأول في البطولة التي سيطر عليها ثلاث مرات على التوالي.

وكان ريال مدريد، تلقى هزيمة 3-0 على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى، قبل أن يتعادل 2-2 مع كلوب بروج البلجيكي.

ويبدو فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلوب بروج، وجالطة سراي التركي.

ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو، وناتشو فيرنانديز، ولوكا مودريتش، وجاريث بيل للإصابة، بينما يغيب ماريانو دياز لأسباب فنية.

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير بنقطة واحدة، في المجموعة الأولى التي يتصدرها سان جيرمان بالعلامة الكاملة، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثاني بنقطتين، فيما يتواجد جالطة سراي في المركز الثالث بنقطة واحدة.
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