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محافظات

نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد

الأحد 31/مايو/2020 - 08:28 م
نجاح عملتى ولاده
نجاح عملتى ولاده قيصرية
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همت الحسينى
نجح فريق طبى بعزل تمى الأمديد فى إجراء عمليتين ولادة قيصرية لسيدتين ايجابى كورونا من المصابين من أبناء الدقهليه داخل مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد .

فيما أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء العمليتين عن طريق فريق طبى برئاسة الدكتور جمعه جادو استشارى النساء والولاده بمستشفى السنبلاوين و الدكتور احمد الدسوقي استشارى الجراحة ومدير الحجر الصحي والذى أصر ان يقوم بدوره الطبى وساعد فى العمليتين و الدكتور محمد أمير ابو الفتوح مدرس التخدير بجامعة المنصورة والدكتور خالد سراج نائب مدير الحجر الصحي وفريق التمريض برئاسة بسمه ماضى .

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واشار الى أن حالة السيدتان مستقره واطفالهم بصحه جيده وتم وضعهم داخل الحضانه وحالتهم مستقره ويخضعون للرعايه الطبيه اللازمه وسيتم خروجهم عقب اتمام شفاءهم موجها الشكر للفريق الطبى ولكل قيادات مديرية الصحه التى نقلت الحالتين من صدر المنصوره إلى تمى الامديد ووفرت كل السبل والوسائل اللازمة لنجاح العمليتين.

واشار مكى الى ان ذلك دليل على نجاح الاتحاد بين ابطال الجيش الابيض من جامعه المنصوره ومديرية الصحه موجها الشكر لابطال الجيش الابيض الذين يسطرون اسماؤهم بحروف من نور وسط هذه الأجواء المرعبه والصعبه.

واوضح ان صحة الدقهليه ستظل تعزف سيمفونيات الجوده والتضحيه من أجل هذا البلد الذى نعشق ترابه وان شاء الله سنجتاز الأزمه وسنعبر إلى بر الأمان في القريب العاجل وتحيا مصر.

يذكر أن إجمالي الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتم استقبالها بمستشفى عزل تمي الامديد والمدينة الجامعية بالمنصورة من مختلف المحافظات بلغت حتى أمس السبت 1085 مريضا شفى منهم حتى امس 584 حالة.
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
نجاح عمليتي ولادة قيصرية لمصابتين بـ كورونا في الدقهلية .. شاهد
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