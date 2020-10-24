شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

في واقعة صادمة ظهر أحد الركاب على حافلة مواصلات عامة في كندا، يعتدي على راكبة ويركلها إلى خارج الحافلة على الرصيف في مشهد مروع.





يبدأ المقطع الذي تم التقاطه في مدينة فانكوفر الكندية، بامرأة تبصق في وجه راكب هم بالدخول إلى الحافلة، وترحل بعيدًا، فما كان منه إلى أن وجه إليها ضربة قوية ثم دفعها إلى الشارع.





كانت المرأة الكندية قد دخلت في جدال طويل مع الراكب بعد صعودها الحافلة دون ارتداء قناع الوجه، قبل أن يتطور الجدال بينهما وتبصق في وجهه أمام الركاب وفقًا للدايلي ميل.





لم يحتمل الراكب رد فعلها المهين، ووصفها بأنها "مقززة"، ثم تحول الأمر بينهما إلى كارثة، فقد اعتدى الرجل عليها بالضرب ودفعها بقوة خارج الحافلة لتسقط على الرصيف.





سقطت المرأة على وجهها في الشارع في مشهد مروع مما نتج عنه إصابتها ببعض الجروح السطحية قبل أن يتبعها أحد الركاب ليطمئن عليها ويساعدها.





وقد أثار الشجار المروع الذي تحول إلى كارثة بسبب عدم ارتداء الراكبة للكمامة، ذعر الركاب الآخرين وفقًا لما جاء في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



