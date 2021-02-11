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توك شو

والد الشهيد جرجس سمير: داعش أطلقت على ابني الغول.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:42 م
والد الشهيد جرجس
والد الشهيد جرجس سمير
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محمود محسن
أكد والد الشهيد جرجس سمير أن ابنه منذ صغره كان يحب الكنيسة، مؤكدا أنه عندما تم أخذه من قبل داعش كان يشجع الشهداء بألا يخشوا من داعش.

وأضاف سمير خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن داعش لقبوا ابني بالغول، مشيرا إلى أن هذا اللقب جاء بعد تشجيعه لإخوانه بعد اختطافهم.

وتابع والد الشهيد جرجس سمير أن ابنه أنهى دبلوم الزراعة وخلال فترة الدراسة كان يعمل في "البلاط" وبعد أن انتهى من أداء الخدمة العسكرية عمل في الجيزة لفترة إلى أن سافر إلى ليبيا.

وأشار سمير إلى أن ابنه ومن معه تم اختطافه من قبل داعش وعذبوهم لمدة 47 يوما قبل أن يستشهدوا.
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