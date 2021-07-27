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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس قبل توزيعه في اللجان.. انتهاء تلقي التماسات مراجعة رصد الدرجات بزراعة عين شمس اليوم.. 255 ألف طالب ثانوية عامة يؤدون امتحان علم النفس اليوم

طلاب صورة ارشيفية
طلاب صورة ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

فرصة اخيرة ..انتهاء تلقي التماسات مراجعة رصد الدرجات بزراعة عين شمس اليوم

 

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن مجلس الكلية  قرر تلقى التماسات مراجعة رصد الدرجات حتى يوم الثلاثاء ٢٧ يونيو 2021 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك بمقر شئون الطلاب بالكلية.

 

احصل على فرصة للدراسة بجامعة ترونتو بشمال ايطاليا.. عبر هذا الرابط
 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث، عن أفادت المكتب الثقافي بروما بأن جامعة ترونتو بشمال ايطاليا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه فى العديد من التخصصات للعام الأكاديمى 2021/2022.

جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية عن إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة والاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي ب جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

255 ألف طالب ثانوية عامة يؤدون امتحان علم النفس .. اليوم

‎يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 ، طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة (الأدبية) امتحان "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية

 

التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة
 

‎أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان علم النفس والاجتماع قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الادبية.

 

وصول أوراق أسئلة علم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
 

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية في العاشرة صباحا.

 

دبلومات جديدة بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا 
 

تقدم كلية الإعلام بجامعة القاهرة العديد من الدبلومات "المهنية" لطلابها من المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات والتي يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام وعلومه ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" هذه الدبلومات والتخصصات التي تمنحها الكلية 

 

اليوم.. مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان يبدأ الحجز لامتحانات التويفل
 

أعلن مركز اللغات والأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية عن  فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل).

 

٢٧ يوليو ... جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبى حول الارشاد الاكاديمى اون لاين
 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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