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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج فيلم ريش يحصد جائزة أفضل موهبة عربية من مهرجان الجونة السينمائي

مخرج فيلم ريش
مخرج فيلم ريش

منح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط، التى تقدمها مجلة فارايتى، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج فيلم "ريش"، والمشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية.

وخلال تسلمه الجائزة، عبر الزهيري عن سعادته وفخره بهذا التكريم لحصوله على الجائزة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. ووجه الشكر لمهرجان الجونة السينمائي على الدعم الذي قدمه للمشروع، ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على التكريم الذي سبق وقدمته لصناع الفيلم. 

واختتم قائلاً: "سعيد بالسينما التي تقدمها مصر، لقد عملت فيلما من أجل الإنسانية".

وتسلم الزهيري الجائزة عن فيلمه "ريش"، ويقدم  قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه.

 وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، بعدما أخطأ الساحر وفقد السيطرة وفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة،

 هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسئولية بحثًا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

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مهرجان الجونة:
ويعد الجونة واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

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