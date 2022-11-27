فودكس لـ صدى البلد: حلولنا تساهم في تقليل هدر الطعام..نتوسع بالمحافظات..والسوق المصري يقدم فرصا كبيرة

مدير عام فودكس مصر لـ “ صدى البلد”:

نستهدف التوسع في المحافظات والصعيد وليس المدن الكبرى فقط

حلولنا تعمل على تقليل هدر الطعام.. ولدينا مبادرات للمساهمة في القضاء عليها

الدفع الإلكتروني يضمن لأصحاب المطاعم كل شرائح المستهلكين المحتملين

توجهنا يتوافق مع توجه الدولة في ضرورة التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030

استثمارات قطاع المطاعم تخطت 100 مليار جنيه و63 % نموا العام الماضي

كل اللاعبين الأساسيين في السوق لم يستطيعوا تغطية 40% وحجم الفرصة كبير

قال بلال زهران، مدير عام شركة Foodics فودكس في مصر، إن الفرق بين الطريقة التقليدية التي تدار بها بعض المطاعم، والطريقة التي تعتمد على الرقمنة، قد يبدو للبعض بأنه فرق بسيط، ولكنه مؤثر للغاية، حيث يساعد التحول الرقمي في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لمعرفة حجم المبيعات وحالة المنتجات بالمخازن، والاحتياجات الخاصة بكل مطعم، الأمر الذي يساعد في النهاية على اتخاذ قرارات مبينة على أسس سليمة.

دور الرقمنة في تقليل هدر الطعام

وفي حواره لـ "صدى البلد"، أكد بلال زهران أن الحلول التي تقدمها شركة فودكس Foodics في إدارة المطاعم، تعمل على تقليل هدر الطعام، وتضع حلولا للمساهمة في القضاء على هذه المشكلة، حيث يساعد النظام الخاص بالشركة مالك المطعم، على تحديد استهلاكه الفعلي، وشراء ما يحتاجه فقط.

وأضاف زهران أن الهدر يحدث بسبب سوء إدارة الموارد، حيث تساعد الرقمنة في تقليل الهدر، وفي نفس الوقت تلافي التسبب في أزمات تخزين المنتجات بشكل هائل الأمر الذي يرفع الطلب على هذه السلع أو المنتجات وبالتالي زيادة الأسعار، وأيضا تساعد في تقليل الأعباء المالية على أصحاب المطاعم من خلال شراء ما يحتاجونه فقط، وبالتالي القدرة على سداد الالتزامات بشكل أسرع.

محاور توسع فودكس في السوق المصري

وصرح زهران لـ "صدى البلد" بأن شركة فودكس تتوسع في السوق المصري من خلال محورين، الأول : تقديم المنتجات والخدمات المناسبة للسوق المصري، والثاني: التوسع جغرافيا فبدلا من التركيز على المدن الكبرى مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، تعمل فودكس على التوسع في كل المحافظات كما يتم التركيز أيضا على محافظات الصعيد.

وعن الخطط المستقبلية لشركة فودكس، أكد زهران أن الشركة تتوسع في الفترة القادمة من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المطاعم بالتعاون مع مؤسسات حكومية، هذا بالإضافة إلى التوسع في أنشطة فودكس أكاديمي المعنية بتدريب العاملين في مجال قطاع المطاعم.

مدير عام فودكس مصر في حوار لـ صدى البلد 1

تأثير جائحة كورونا على قطاع المطاعم

وعن تأثير جائحة كورونا، كوفيد-19 على قطاع المطاعم وطريقة إدارتها، أوضح زهران أن الجانب الإيجابي لفترة كورونا أنها قدمت فرصة كافية لشركة فودكس في فهم السوق جيدا، والتغيرات التي طرأت عليه، من خلال دراسة الحدث الجديد، وكيف سيؤثر على القطاع، ومن هنا بدأ التفكير في حلول جديدة للتعامل وحل الأزمة الجديدة من خلال أدوات رقمية جديدة لتقليل التعامل البشري.

ويتمثل الجانب السلبي في أن معظم الشركات، وخاصة قطاع المطاعم، واجه فترة صعبة أثناء الجائحة لأن المطاعم كانت مغلقة معظم الوقت، ولكن في فترة ما بعد كورونا كانت الفترة الأكثر تأثيرا بعدما أدرك أصحاب الشركات أن هناك طريقة أخرى يمكن الاعتماد عليها، وحينها ساعد الاعتماد على الرقمنة العملاء وأصحاب الشركات من الخروج من هذه الأزمة.

الشراكة بين فودكس وباي موب وتأثيرها على قطاع إدارة المطاعم

وأشار زهران إلى وجود احتياج في السوق المصري، وكل الأسواق الخاصة بقطاع المطاعم في تقديم تجربة متكاملة لتوفير حل سلس وشامل لمشغلي المطاعم والعملاء، من خلال تكامل مدعوم بنظام برمجة التطبيقات اللاسلكية لقطاع المطاعم في مصر.

ويساعد دمج نظام إدارة المطاعم RMS الخاص بـفودكس مع أجهزة نقاط البيع POS من باي موب في تقديم حل لمشغل المطعم في إدارة كل العمليات الخاصة به، من مكان واحد، حيث إن الشراكة بين فودكس وباي موب ستمكن المشغل من إدارة عمليات المدفوعات من خلال النظام الأساسي الخاص به، وهو نظام فودكس، والمرتبط بنظام شركة باي موب، التي تمتلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالمدفوعات.

ويحقق مثل هذا الدمج السرعة والمساعدة على تحقيق المكسب ، وتقليل نسبة الخطأ، حيث إن نظام الإدارة هذا يربط كل النقاط المتداخلة في المطعم بنظام واحد، حيث يري المشغل أو صاحب المطعم كل شيء يحدث أو يتم في المطعم على شاشة هاتفه من بُعد ، ليعرف حجم مبيعاته وأيضا حالة المنتجات الخاصة به، بالإضافة إلى بيانات العملاء، ومن ثم تأتي مرحلة اتخاذ القرارات.

شراكة بين فودكس وباي موب بالتعاون مع بنك مصر

فائدة الدفع الإلكتروني بالنسبة لقطاع المطاعم

وشدد زهران على فكرة الدفع الالكتروني ودوره في توفير فوائد عديدة لقطاع المطاعم، منها أن الدفع الالكتروني يجعلك تحافظ على كل المستهلكين المحتملين من كل الشرائح، لذلك لن تخسر المستهلك الذي يريد الدفع إلكترونيا، وإذا كنت غير جاهز لذلك فستخسر هذه النسبة من العملاء.

التحول الرقمي لـ فودكس والتوافق مع رؤية الدولة

وقال زهران إنه في خلال العامين الماضيين، منذ أن بدأت فودكس دخولها السوق المصري في أواخر عام 2019، بعد نجاح ملحوظ في السوق السعودي، والذي بدأت فيه منذ العام 2014، وكذلك التواجد في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورت فودكس في السوق المصري ليصبح لديها آلاف المطاعم والفروع التي تستخدم نظام الشركة، والخدمات التي تقدمها.

وأضاف “أصبح لدينا مسئولية أخرى كلاعب أساسي في السوق المصري، وهي دعم التحول الرقمي وهو توجه خاص بشركة فودكس، وفي نفس الوقت يتوافق مع التوجه العام للدولة المصرية، وهي التحول الرقمي ورؤية مصر 2030”.

حجم استثمارات شركات قطاع المطاعم في السوق المصري

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع شراكة مع باي موب، كشف زهران عن أن قطاع المطاعم في مصر هو واحد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث شهد نموا العام الماضي بنسبة تصل لحوالي 63 %، مع حجم استثمارات تخطت 100 مليار جنيه مصري.

الفرص وشرائح القطاع

وأكد أن السوق المصري جاذب للاعبين الإقليميين وأيضا الدوليين، هذا بالإضافة إلى اللاعبين المتواجدين في السوق المصري، الأمر الذي يؤكد حجم الفرصة الموجودة في السوق، مشيرا إلى أن وجود المنافسة أمر صحي ومفيد لـ فودكس، وأيضا في صالح السوق، للمساعد في تعليم وتغيير السوق بشكل كبير ماذا يحدث وما هي التكنولوجيا الموجودة بالخارج وعرضها على العملاء .

وذكر زهران أن أحدث بحث تسويقي قامت به فودكس والخاص بالنصف الأول للعام الحالي 2022 ، يظهر أنه لا يوجد أي منافس في قطاع حلول إدارة المطاعم في السوق المصري يمتلك أكثر من 8 % ؜، وهذا يعني أن كل اللاعبين الأساسيين في السوق لم يستطيعوا تغطية 40% ، من حجم السوق ، الأمر الذي يجعل حجم الفرصة كبيرا للغاية، ولايزال السوق المصري يستوعب لاعبين أكثر من ذلك بكثير.