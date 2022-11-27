عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فودكس لـ صدى البلد: حلولنا تساهم في تقليل هدر الطعام..نتوسع بالمحافظات..والسوق المصري يقدم فرصا كبيرة

مدير عام فودكس مصر
مدير عام فودكس مصر في حوار لـ صدى البلد

مدير عام فودكس مصر لـ “ صدى البلد”: 

 

نستهدف التوسع في المحافظات والصعيد وليس المدن الكبرى فقط 

 

حلولنا تعمل على تقليل هدر الطعام.. ولدينا مبادرات للمساهمة في القضاء عليها 

 

الدفع الإلكتروني يضمن لأصحاب المطاعم كل شرائح المستهلكين المحتملين

 

توجهنا يتوافق مع توجه الدولة في ضرورة التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030

 

استثمارات قطاع المطاعم تخطت 100 مليار جنيه و63 % نموا العام الماضي  

 

كل اللاعبين الأساسيين في السوق لم يستطيعوا تغطية 40% وحجم الفرصة كبير

 

قال بلال زهران، مدير عام شركة Foodics فودكس في مصر، إن الفرق بين الطريقة التقليدية التي تدار بها بعض المطاعم، والطريقة التي تعتمد على الرقمنة، قد يبدو للبعض بأنه فرق بسيط، ولكنه مؤثر للغاية، حيث يساعد التحول الرقمي في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لمعرفة حجم المبيعات وحالة المنتجات بالمخازن، والاحتياجات الخاصة بكل مطعم، الأمر الذي يساعد في النهاية على اتخاذ قرارات مبينة على أسس سليمة.    

 

دور الرقمنة في تقليل هدر الطعام

وفي حواره لـ "صدى البلد"، أكد بلال زهران أن الحلول التي تقدمها شركة فودكس Foodics في إدارة المطاعم، تعمل على تقليل هدر الطعام، وتضع حلولا للمساهمة في القضاء على هذه المشكلة، حيث يساعد النظام الخاص بالشركة مالك المطعم، على تحديد استهلاكه الفعلي، وشراء ما يحتاجه فقط.   

وأضاف زهران أن الهدر يحدث بسبب سوء إدارة الموارد، حيث تساعد الرقمنة في تقليل الهدر، وفي نفس الوقت تلافي التسبب في أزمات تخزين المنتجات بشكل هائل الأمر الذي يرفع الطلب على هذه السلع أو المنتجات وبالتالي زيادة الأسعار، وأيضا تساعد في تقليل الأعباء المالية على أصحاب المطاعم من خلال شراء ما يحتاجونه فقط، وبالتالي القدرة على سداد الالتزامات بشكل أسرع.

 

محاور توسع فودكس في السوق المصري 

وصرح زهران لـ "صدى البلد" بأن شركة فودكس تتوسع في السوق المصري من خلال محورين، الأول : تقديم المنتجات والخدمات المناسبة للسوق المصري، والثاني: التوسع جغرافيا فبدلا من التركيز على المدن الكبرى مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، تعمل فودكس على التوسع في كل المحافظات كما يتم التركيز أيضا على محافظات الصعيد.

وعن الخطط المستقبلية لشركة فودكس، أكد زهران أن الشركة تتوسع في الفترة القادمة من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المطاعم بالتعاون مع مؤسسات حكومية، هذا بالإضافة إلى التوسع في أنشطة فودكس أكاديمي المعنية بتدريب العاملين في مجال قطاع المطاعم.

مدير عام فودكس مصر في حوار لـ  صدى البلد 1

تأثير جائحة كورونا على قطاع المطاعم

وعن تأثير جائحة كورونا، كوفيد-19 على قطاع المطاعم وطريقة إدارتها، أوضح زهران أن الجانب الإيجابي لفترة كورونا أنها قدمت فرصة كافية لشركة فودكس في فهم السوق جيدا، والتغيرات التي طرأت عليه، من خلال دراسة الحدث الجديد، وكيف سيؤثر على القطاع، ومن هنا بدأ التفكير في حلول جديدة للتعامل وحل الأزمة الجديدة من خلال أدوات رقمية جديدة لتقليل التعامل البشري.

ويتمثل الجانب السلبي في أن معظم الشركات، وخاصة قطاع المطاعم، واجه فترة صعبة أثناء الجائحة لأن المطاعم كانت مغلقة معظم الوقت، ولكن في فترة ما بعد كورونا كانت الفترة الأكثر تأثيرا بعدما أدرك أصحاب الشركات أن هناك طريقة أخرى يمكن الاعتماد عليها، وحينها ساعد الاعتماد على الرقمنة العملاء وأصحاب الشركات من الخروج من هذه الأزمة. 

 

الشراكة بين فودكس وباي موب وتأثيرها على قطاع إدارة المطاعم 

وأشار زهران إلى وجود احتياج في السوق المصري، وكل الأسواق الخاصة بقطاع المطاعم في تقديم تجربة متكاملة لتوفير حل سلس وشامل لمشغلي المطاعم والعملاء، من خلال تكامل مدعوم بنظام برمجة التطبيقات اللاسلكية لقطاع المطاعم في مصر.

ويساعد دمج نظام إدارة المطاعم RMS الخاص بـفودكس مع أجهزة نقاط البيع POS من باي موب في تقديم حل لمشغل المطعم في إدارة كل العمليات الخاصة به، من مكان واحد، حيث إن الشراكة بين فودكس وباي موب ستمكن المشغل من إدارة عمليات المدفوعات من خلال النظام الأساسي الخاص به، وهو نظام فودكس، والمرتبط بنظام شركة باي موب، التي تمتلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالمدفوعات.

ويحقق مثل هذا الدمج السرعة والمساعدة على تحقيق المكسب ، وتقليل نسبة الخطأ، حيث إن نظام الإدارة هذا يربط كل النقاط المتداخلة في المطعم بنظام واحد، حيث يري المشغل أو صاحب المطعم كل شيء يحدث أو يتم في المطعم على شاشة هاتفه من بُعد ، ليعرف حجم مبيعاته وأيضا حالة المنتجات الخاصة به، بالإضافة إلى بيانات العملاء، ومن ثم تأتي مرحلة اتخاذ القرارات.   

شراكة بين فودكس وباي موب بالتعاون مع بنك مصر 

فائدة الدفع الإلكتروني بالنسبة لقطاع المطاعم 

وشدد زهران على فكرة الدفع الالكتروني ودوره في توفير فوائد عديدة لقطاع المطاعم، منها أن الدفع الالكتروني يجعلك تحافظ على كل المستهلكين المحتملين من كل الشرائح، لذلك لن تخسر المستهلك الذي يريد الدفع إلكترونيا، وإذا كنت غير جاهز لذلك فستخسر  هذه النسبة من العملاء. 

 

التحول الرقمي لـ فودكس والتوافق مع رؤية الدولة

وقال زهران إنه في خلال العامين الماضيين، منذ أن بدأت فودكس دخولها السوق المصري في أواخر عام 2019، بعد نجاح ملحوظ في السوق السعودي، والذي بدأت فيه منذ العام 2014، وكذلك التواجد في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورت فودكس في السوق المصري ليصبح لديها آلاف المطاعم والفروع التي تستخدم نظام الشركة، والخدمات التي تقدمها.

وأضاف “أصبح لدينا مسئولية أخرى كلاعب أساسي في السوق المصري، وهي دعم التحول الرقمي وهو توجه خاص بشركة فودكس، وفي نفس الوقت يتوافق مع التوجه العام للدولة المصرية، وهي التحول الرقمي ورؤية مصر 2030”. 

 

حجم استثمارات شركات قطاع المطاعم في السوق المصري 

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع شراكة مع باي موب، كشف زهران عن أن قطاع المطاعم في مصر هو واحد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث شهد نموا العام الماضي بنسبة تصل لحوالي 63 %، مع حجم استثمارات تخطت 100 مليار جنيه مصري.  

 

الفرص وشرائح القطاع 

وأكد أن السوق المصري جاذب للاعبين الإقليميين وأيضا الدوليين، هذا بالإضافة إلى اللاعبين المتواجدين في السوق المصري، الأمر الذي يؤكد حجم الفرصة الموجودة في السوق، مشيرا إلى أن وجود المنافسة أمر صحي ومفيد لـ فودكس، وأيضا في صالح السوق، للمساعد في تعليم وتغيير السوق بشكل كبير ماذا يحدث وما هي التكنولوجيا الموجودة بالخارج وعرضها على العملاء .

وذكر زهران أن أحدث بحث تسويقي قامت به فودكس والخاص بالنصف الأول للعام الحالي 2022 ، يظهر أنه لا يوجد أي منافس في قطاع حلول إدارة المطاعم في السوق المصري يمتلك أكثر من 8 % ؜، وهذا يعني أن كل اللاعبين الأساسيين في السوق لم يستطيعوا تغطية 40% ، من حجم السوق ، الأمر الذي يجعل حجم الفرصة كبيرا للغاية، ولايزال السوق المصري يستوعب لاعبين أكثر من ذلك بكثير.

 

فودكس في مصر شركة Foodics فودكس مصر بلال زهران صدى البلد قطاع المطاعم ادارة قطاع المطاعم حلول ادارة المطاعم هدر الطعام تقليل هدر الطعام السوق المصري استثمارات شركات قطاع المطاعم الدفع الالكترونى باي موب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

مع اقتراب الشتاء.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة ليلا.. فيديو

المعاش كلمة السر.. تفاصيل إقدام فتاة على قتل شقيقها المريض بالأقصر

أحمد موسى يناشد وزير الصحة لحل أزمة امتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن

فودكس لـ صدى البلد: حلولنا تساهم في تقليل هدر الطعام..نتوسع بالمحافظات..والسوق المصري يقدم فرصا كبيرة

اليوم الأول للتداول في البورصة المصرية للسلع .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من قشرة الشعر

أغلى عقد في العالم.. تفاصيل عرض عربي لضم رونالدو بعد مونديال قطر

مع تناول هذه الأدوية.. احذر خل التفاح على الريق

قبل النوم..ضع نصف ملعقة من الزنجبيل على الحليب|النتيجة ستدهشك

فيديو

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

فارق الحياة وهو ساجد.. طالب الطب أحمد الشرقاوي وحسن الخاتمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ