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بديل للفياجرا | 6 أطعمة تزيد من القدرة الجنسية للرجال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:42 م
6 أطعمة تزيد من القدرة
6 أطعمة تزيد من القدرة الجنسية للرجال
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حياة عبد العزيز
يعاني بعض الرجال من ضعف في القدرة الجنسية اثناء العلاقة الزوجية، وكشف موقع "boldsky" عن الأطعمة التي تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال، فتعرف عليها خلال السطور التالية.

الموز
ثمرة واحدة من الموز تعزز الصحة الجنسية لدى الرجال، دون تناول الأدوية أو الذهاب للطبيب، فهو يمد الرجال بالطاقة، ويعزز من تنشيط صحة القلب، وعدم الإصابة بمشكلات في الجهاز التناسلي.

الشوكولاته
كشفت الدراسات أن القدرة الجنسية زادت لدى النساء بعد تناول الشوكولاته الداكنة، الشوكولاته التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو تنشر مواد كيميائية تساعد على تحسين الحالة المزاجية مثل السيروتونين الذي يعزز الصحة الجنسية.

المكسرات
المكسرات والفواكه الجافة يمكن أن تزيد من عدد الحيوانات المنوية والخصوبة لدى الرجال، كما إنها جيدة للسيدات أيضًا لأنها تشجع على الاسترخاء.

الأفوكادو
على حمض الفوليك وفيتامين ، كما انه يحتوي B6 يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم التي هي أجزاء نشطة من الفاكهة لزيادة الطاقة والقدرة الجنسية لدى الرجال والنساء.

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الرمان
عصير الرمان غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تدعم تدفق الدم وكذلك تحسن من ضعف الانتصاب.

القرفة
تستخدم القرفة منذ فترة طويلة كعلاج طبيعي لتعزيز القدرة الجنسية .

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