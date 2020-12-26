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رياضة

الشباب يهزم الباطن بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:07 م
فريق الشباب
فريق الشباب
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محمد السعيد
فاز فريق الشباب على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتمهما، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

وأنهى الشباب الشوط الأول متقدما على الباطن بهدف نظيف سجله فابيو مارتينيز في الدقيقة 18، من عمر المباراة.

وتمكن نواف العابد من تسجيل الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 48، قبل أن يسحل فابيو أبرو هداف تقليص الفارق للباطن في الدقيقة 70.

وسجل هدف قتل المباراة في الدقيقة 78 عن طريق كريستيان جوانكا، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى النقطة 18 محتلا بذلك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 11، في المركز العاشر.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19".

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