مسلسل دايما عامر الحلقة 12.. الطلاب يضعون مصطفى شعبان في ورطة

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسىسل دايما عامر، مثيرة حيث قامت لبلبة بتكليف مصطفى شعبان بمراقبة الطلاب الخاصين بالمدرسة اثناء الرحلة، ولكن على الرغم من ذلك هربت منه بعض الفتيات وسقطت واحدة وكسرت ووضعوا المدرسة في أزمة وخاصة أنهم من المتسابقين.

وجاء في المشهد كأحد طلاب مدرسة رؤية الخاصة، والتي يعمل فيها عامر عبدالرازق ويؤدي دوره مصطفى شعبان.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.



أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.



وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.