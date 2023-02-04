أدعية يوم الجمعة قبل الغروب.. أكثر من الصلاة على النبي

أدعية يوم الجمعة قبل الغروب، أكد الكثير من الفقهاء أن الدعاء يوم الجمعة مستجاب ، ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين بكثرة الدعاء، وأدعية يوم الجمعة قبل الغروب في السطور التالية.

ويقول المسلم في أدعية يوم الجمعة قبل الغروب ، أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

-بسم الله أمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور. يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم .. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

-اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين. إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين

- اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله

- اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك. وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين.

-اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت. وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

- اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق.

اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

دعاء عند الغروب لقضاء الحوائج

دعاء عند الغروب لقضاء الحوائج، يعد من الأدعية المطلوبة والتي يبحث الكثير عليها عبر محرك البحث جوجل، ويعد دعاء الغروب يوم الجمعة لقضاء الحوائج عبارة عن طلب العون من الله عز وجل لقضاء الحوائج وفك الكروب، ويستعين المسلم بهذه الأدعية قبل اتخاذ القرارات المهمة والتي أحيانا قد تكون بالنسبة له مصيرية، وفيما يلي دعاء عند الغروب لقضاء الحوائج.

-ويستحب أن يقول المسلم في دعاء عند الغروب لقضاء الحوائج يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه، سأدعو لقلب قريب لقلبي، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يري. واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن لشمس يوم الجمعة بالمغيب.

-اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

- اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك .

-اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .

-يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

- اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

-اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

-اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

-اللهم اغفر لنا وارحمنا، أسالك أن تنجيني من كل كرب وهم وغم يطرق بابي، اللهم اجعل عبادتي خالصة لوجهك الكريم، قبل غروب يومنا هذا أسألك أن تيسر لنا الخير حيث كان، ونطمع في كرمك أن ترزقنا فرج من حيث لا ندري.

أفضل دعاء يوم الجمعة مكتوب

أفضل دعاء يوم الجمعة مكتوب، لم يرد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يبحث عنه المسلمين وهو أفضل دعاء يوم الجمعة ، لكن وردت احاديث نبوية كثيرة تثمن أهمية حرص المسلم على الصلاة على النبي يوم الجمعة لما فيها من ثواب عظيم عند الله عز وجل، ويستحب للمسلم أن يستغل يوم الجمعة فهو يوم مجاب فيه الدعاء أن يدعوا بما يريد من أمور الدنيا ونعيم الآخرة.

-اللهم مع غروب شمس يوم الجمعة اني اسالك باسمك الأعظم وأتوسل إليك عند دعواتي به أن تستجيب أن تغفر لي ذنوبي وارحمني في الدنيا وفي الآخرة، وتسهل عليا أموري وتيسر لي سبل الراحة، ياحنان يامنان لا تجعل فينا صاحب حاجة إلا وقضيتها له”.

-اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك. وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً، وبك عمن سواك غنى وتعففاً.

-اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد. واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

-اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

-اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين.

-اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. يا من بيده مقاليد الأمور والخير كله، اجعل لأحبتي في هذا اليوم دعوة مستجابة.

-قبل غروب يومنا هذا أسالك يا ربنا أن ترزقنا حلو الحياة وتجنبنا مرها، وتهب لنا خير العطاء وسعة الرزق وتبعد عنا كل ضيق، اللهم اقض حاجتي فليس لي سواك، اللهم ألبسني لباس العافية وأنعم علي براحة البال.

-لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك ربنا موجبات رحمتك يا رحيم وعزائم مغفرتك فأنت الغفار، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم وشر فأنت الحافظ، لا تدع لي ذنبا إلا وغفرته فأنا عبدك ابن عبدك ولا هماً إلا فرجته اللهم أبعد بيني وبين الأذى واحفظني وآمن روعاتي واقض حوائجي”.

-اللهمَّ حَبِب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقيه، وفي جنّتِكَ أوينا، وبرحمتِكَ احتوينا، وأمنياتنا أعطينا.