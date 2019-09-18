بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شاختار دونتسك في دورى أبطال اوروبا

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وشختار دونستك

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل وولكر.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز - رحيم ستيرلينج - ديفيد سيلفا - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو.





التشكيل المتوقع لفريق شاختار أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أندريه بياتوف.

خط الدفاع: إيسمايلي - ميكولا ماتفيينكو - سيرهي كريقتسوف - سيرهي بولبات.

خط الوسط: ألان باتريك - تاراس ستيانينكو - تايسون - مارلوس - ماتيوس كاردوسو مارتينز.

الهجوم: جونيور مورايس.





حكم مباراة شاختار دونيستك ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يدير الحكم «مانفريداس لوكجانكوكاس»، مباراة شاختار دونيستك ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.





ماذا قال جوارديولا عن مباراة مباراة مانشستر سيتي وشختار دونستك

ومن جانبه قال جوارديولا: "جئت إلى أوكرانيا أكثر من مرة، ليس لديّ ما اقوله بشأن هزيمة السبت أمام نورويتش، لا تعليق على ماقاله النقاد بشأن الخسارة، هذا رأيهم، أكن كل التقدير والاحترام لما قدمه الثنائي نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز".





وأضاف: "فيل فودين لديه فيروس في معدته، لن يستطيع المشاركة في هذه المباراة، أعتقد أنه سيعود قبل المباراة التالية".





ضربة قوية قبل مباراة مانشستر سيتي وشختار دونستك

تعرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضربة جديدة، بعد تعرض مدافعه جون ستونز لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.





وأكد بيب جوارديولا إصابة ستونز، وغيابه لخمسة أسابيع بسبب إصابة عضلية، حيث تعرض اللاعب لإصابة خلال التدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي أمام شاختار دونيتسك.







ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو قادم من هزيمة مفاجئة على يد منافسه فريق نوريتش سيتي بثلاثة اهداف مقابل هدفين بالمباراة التي اقيمت السبت الماضي بالدوري الانجليزي.



