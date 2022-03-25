مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

بث مباشر لمباراة مصر والسنغال، في المباراة الفاصلة للصعود لكأس العالم قطر 2022، حصل على بحث كبير من جمهور الكرة داخل وخارج مصر، لما لتلك المباراة من أهمية كبيرة جعلت الكثيريين متشوقين لرؤيتها، فهي تعد مباراة كن أو لا تكون بالنسبة للمنتخب المصري ومن وراه الجمهور والشعب المصري، وذلك لسببين الأول الصعود لكأس العالم قطر 2022، والسبب الأخر الثآر من منتخب السنغال الذي تمكن من هزيمة المنتخب المصري في نهائي كأس أمم أفريقيا الماضية التي أقيمت في الكاميرون وضياع الكأس الأفريقية من بين أيدى منتخب الفراعنة.

وتتكون المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم من مباراتين الأولى ستلعب في القاهرة والثانية في السنغال ويتأهل لنهائيات كأس العالم الفريق الفائز بمجموع المباراتين، ويسعى المنتخب المصري لحسم الأمر في المباراة الأخيرة خاصة أنها في القاهرة على أرضه ووسط جماهيره.

مصر والسنغال

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بملعب إستاد القاهرة الدولي، وفي حضور نجوم المنتخبين وفي مقدمتهم كل من محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتذاع مباراة مصر والسنغال على 9 قنوات مفتوحة على الأقمار المختلفة، وني على النحو التالي:

ON Time Sports 1 HD (مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات)

ON Time Sports 2 HD (مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات)

SSC3 HD

Sport TV2 Portugal

Sportdigital

V Sport Premium HD

V sport 1 HD Norge

TV3 MAX HD denmark

FIFATV Youtube

مصر والسنغال

قائمة منتخب مصر أمام السنغال

تضم القائمة في حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد الشناوي - محمد أبو جبل.

وفي خط الدفاع: محمود الونش - محمد عبد المنعم - ايمن اشرف - محمود علاء - ياسر ابراهيم - عمر جابر - عمر كمال - احمد فتوح.

وفي خط الوسط: محمد مجدي أفشة - محمد النني - امام عاشور - عمرو السولية - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا.

اما خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مروان حمدي - مصطفى محمد - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح.

مصر والسنغال

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال

ويتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر كمال - محمد عبد المنعم - محمود الونش - أحمد فتوح

- خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني

- خط الهجوم: محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفى محمد

مصر والسنغال

قائمة منتخب السنغال امام مصر

اختار المدير الفني للمنتخب السنغالي قائمة فريقه متوازنة وقريبة إلى حد كبير من نفس قائمته في كأس الأمم الأفريقية الماضية وجميعهم من المحترفين في الدوريات الأوروبية، وهي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - بينجورو كامارا - أليون بادارا فاتي

خط الدفاع: شيخو كوياتي - ساليو سيس - بابي أبو ساليو - عبد الله ديالو - مودي بالو توري - عبد الله سيك - بونا سار - إبراهيما مباي - خاليدو كوليبالي

خط الوسط : إدريسا جانا جايي - جوزيف لوبي - باب جوي - لوم نداي - مصطفى نيم - بابي سار - نامباليز ميندي - إدريسا جوي

- خط الهجوم: ساديو ماني - مامي ثيام - بامبا دينج - حبيب ديالو - فامارا ديديو - كيتا بالدي - إسماعيلا سار - بولادي ديا.

مصر والسنغال

تعليمات كيروش للاعبي المنتخب امام السنغال

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة توجيهات صارمة للاعبي منتخب مصر، بضرورة أغلاق المساحات على لاعبي منتخب السنغال والتنظيم الدفاعي المثالي وحماية مرمى المنتخب ومنع لاعبي السنغال من الوصول إليه.

كما وجه كيروش لاعبي المنتخب بضرورة عدم الإستعجال والصبر على تسجيل الأهداف، وعدم الإكتراث بالتوتر الذي سيصدره لاعبي المنتخب السنغالي، وذلك عن طريق تأمين دفاعات المنتخب والهدوء وإستخدام الحضور الجماهيري الكبير لصالحهم ليكون داعما لهم والإبتعاد عن الضغوط.

من جانبهم عقد لاعبي المنتخب الكبار مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمرو السولية، جلسات مع زملائهم في المنتخب مستخدمين التحفيز والحث على بذل أكبر جهد ممكن وتحقق حلم المصريين في الصعود لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وشدد محمد صلاح على ضرورة التمسك بالقتالية العالية والروح داخل الملعب مهما كانت النتيجة، مؤكدا على أن المنتخب المصري قادر على التسجيل في مرمى الفريق السنغالي خلال مباراة اليوم.

مصر والسنغال

هاشتاج "حلم المونديال يا أبطال"

الدعم الجماهيري لمنتخب مصر أمام السنغال لن يكون في الإستاد فقط، ولكن دعم جمهور السوشيال ميديا المنتخب على منصات التواصل الإجتماعي ودشنوا هاشتاج "حلم المونديال يا أبطال" متصدرا هاشتجات تويتر مصر.

ونشر الآلاف الهاشتاج مصحوبا بكلمات التشجيع والثناء والأمل الكبير في المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي.

على جانب أخر، عرض برنامج 8 الصبح، تقرير عن توقعات الجمهور المصري للمباراة، حيث توقع أحد المواطنين فوز المنتخب المصري في المباراتين والوصول إلى كأس العالم، مؤكدا أن المنتخب السنفالي قوي ولكن منتخبنا المصري قادر على تحقيق الفوز.

في حين علقت أحد الفتيات على المباراة قائلة: "قلوبنا مع المنتخب المصري ومصر ستفوز، والفريق قادر على إسعادنا جميعا".

وتوقع آخر إنتهاء المباراة بنتيجة 3 - 0 لصالح المنتخب المصري ليضمن الصعود من المباراة الأولى ومن قلب القاهرة.

توقعات نجوم الكرة لمباراة مصر والسنغال

تحدث عددا من نجوم الكرة المصرية القدامى عن توقعاتهم لمباراة المنتخب المصري أمام السنغال، حيث قال النجم عماد متعب مهاجم المنتخب والأهلي السابق، أن المواجهة بين المنتخبين خارج التوقعات، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري سيكون عظيما.

وأكد متعب، أن الحضور الجماهيري سيكون نقطة قوة تضيف للمنتخب المصري، وأن نجم المنتخب مصر صلاح سيكون له دورا كبيرا في المباراة بصفته القائد وسيكون على عاتقه دورا كبيرا سواء بالتعامل مع الكرة أو التعامل مع زملاءه داخل الملعب.

أما نجم المنتخب السابق عبد الستار صبري، فطلب أن يشارك إمام عاشور خط وسط الزمالك من بداية المباراة واصفا ذلك بالمكسب المزدوج، وذلك لتأمين خط الدفاع من ناحية اليمين وداعما لزميله عمر كمال عبد الواحد في الجانب الدفاعي، بجانب الدعم الهجومي.

مصر والسنغال

وأضاف أنه يتوقع أن تكون الليلة هي ليلة تريزيجيه، خاصة أنه يقدم مستوى رائع مع فريقه في الدوري التركي في الفترة الأخيرة، مطالبا بإشراكه أساسيا، مشددا على ضرورة التركيز من الدقيقة الأولى للمباراة حيث أن الضغط المبكر واللمسة الأولى الجيدة ستعطى ثقة كبيرة للمنتخب.

هاني رمزي نجم المنتخب السابق، أكد أن محود تريزيجيه قد يكون أحد الأوراق الهامة والرابحة في مباراة اليوم ويجب ان يبدأ اليوم على حساب عمر مرموش، مفضلا أن يدفع كارلوس كيروش بعمر كمال عبد الواحد في مركز "الباك رايت".

وأشاد رمزي، بمحمد النني نجم وسط المنتخب قائلا: "النني لاعب مميز جدا ولا بديل له في وسط المنتخب، ويستطيع التعمل مع كل الإنتقادات التي تعرض لها في الفترات الماضية.

مصر والسنغال

وطالب رمزي لاعبي المنتخب بضرورة اللعب بهدوء وعدم الإستعجال في تسجيل الأهداف، مؤكدا أن التأهل يحسم من شوطين الأول في القاهرة والثاني في داكار ويجب أن يستمر التركيز على مدار المباراتين.

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر

يبحث الكثيرون من المصريين والعرب في الداخل والخارج عن بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر والسنغال لما لها من أهمية عظيمة وتتجه أنظار جميع المصريين في الداخل والخارج لتلك المباراة.