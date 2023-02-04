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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، على هزيمة فريقه أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وتلقى فريق ليفربول سابع هزائمه في الدوري الإنجليزي، وذلك بالهزيمة العريضة أمام ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" لا تُوجد أعذار، لا يمكنني تفسير ذلك".

وأضاف:"كانت بداية مُروعة في تلك المباراة، لم يكن علينا أن نبدأ مثل تلك البداية، تلقينا هدفين بأخطائنا، لم ندافع بشكل جيد".

وأردف:"ذلك الأمر يحتاج لتغيير، يجب أن نُغير ذلك الوضع فورًا في المباراة المقبلة، أنا مُحبط جدًا بسبب الـ 15 دقيقة الأولى، نفتقد القيادة الدفاعية.

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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