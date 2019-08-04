بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، في كأس الدرع الخيرية.



ويدخل محمد صلاح ، اللقاء طامحا ، في حصد لقب ثان مع الريدز بعد أن حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



محمد صلاح يقود الريدز في مباراة تعيد لنا سيناريو الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الذي انتهى والمنافسة مستمرة فيه حتى اليوم الأخير بين الريدز والمان سيتي على لقب الدوري والذي نجح في حصده السيتي للموسم الثاني على التوالي.



المباراة تعد بمثابة افتتاح غير رسمي لمنافسات الموسم الجديد في إنجلترا، ولكن لـ محمد صلاح ورفاقه تعد اختبارًا صعبًا مبكرًا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.



وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظرًا لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.









