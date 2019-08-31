بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم السبت 31 - 8 - 2019

مباراة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون، أحد أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، على استاد سانت ميريز ، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لـ مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون ، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون



ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة باحثا عن الثلاث نقاط والخروج من النفق المظلم بعدما تعثر فى المباراة السابقة بالخسارة أمام كريستال بالاس على ملعبه ووسط جماهيره ، بعدما تعادل أمام ولفر هامبتون فى الجولة الثانية بنتيجة 1-1.



بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون



وبدأ مانشستر يونايتد المسابقة بالفوز برباعية نظيفة أمام تشيلسي الإنجليزي مما أعطى دفعة معنوية لجماهيره للمنافسه على اللقب فى الموسم الحالي ، لكن سرعان ما تبخرت بعد التعادل فى الجولة الثانية والخسارة فى الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي ليحصد اليونايتد 4 نقاط فقط من أصل.



بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 4 نقاط فقط ، بعد الفوز فى اول مباراة والتعادل فى الثانية والخسارة في المباراة الاخيرة امام كريستال بالاس ، ويسعى الشياطين الى العودة الى نغمة الانتصارات من جديد خارج الديار لاستعادة الثقة.



مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون



على الجانب الآخر يدخل فريق ساوثهامبتون اللقاء مستغلا عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة ايجابية أمام مانشستر يونايتد ، منتشيا بفوزه الأخير أمام برايتون بهدفين دون رد خارج ملعبه ، بعدما تلقى هزيمتين في أول مباراتين أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة أمام ليفربول بنتيجة 2-1 ليحصد ثلاث نقاط فقط احتل بها المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب المسابقة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون



وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في تمام 1:30 من ظهر اليوم السبت 31 - 8 - 2019 على استاد سانت ميريز ، و ستذاع مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون عبر قناة بي إن سبورت 2.