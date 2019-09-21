ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر .. مباراة ليستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
تعد مباراة ليستر سيتي وتوتنهام، إحدى أهم مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة واحدة ونصف ظهرا ، على ملعب "ووكرز".

يسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة ليستر سيتي وتوتنهام، ولهذا السبب يوفر "صدى البلد" بث مباشر لمباراة ليستر سيتي وتوتنهام، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتوتنهام بث مباشر أون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.

بث مباشر مباراة ليستر سيتي وتوتنهام

ويمتلك توتنهام سجلا رائعا أمام ليستر سيتي بعدما حقق الفوز 4 مرات في آخر 5 مواجهات أمام "الثعالب" في مسابقة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر لمباراة ليستر سيتي وتوتنهام

ويحتل ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 5 نقاط ، ويأتي توتنهام في المركز الثالث بفارق الأهداف.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتوتنهام

ويغيب عن فريق توتنهام الثنائي جيوفاني لوسيلسو ورايان سيسينيون بسبب إصابتين في الفخد .

موعد مباراة ليستر سيتي وتوتنهام

وتنطلق مباراة ليستر سيتي وتوتنهام في تمام واحدة ونصف ظهرا اليوم السبت 21 - 9 - 2019 على ملعب "ووكرز".

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وتوتنهام

من المقرر أن تذاع مباراة ليستر سيتي وتوتنهام عبر قناة بي إن سبورت 2.

التشكيل المتوقع لـ توتنهام أمام ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: فيرتونخين – ألدرفيلريلد – أوريو – داني روز

خط الوسط: وينكس – سيسوكو – ندومبيلي

خط الهجوم: إريكسن – سون – هاري كين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مثلث نارى فى الهجوم.. هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام مانشستر سيتي

بث مباشر .. مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم 18-8-2019 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة توتنهام ونيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

بث مباشر مباراة ليستر سيتي وبورنموث اليوم السبت 31 - 8 - 2019

بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم الاحد 1 - 9 - 2019

ترشيحاتنا

انسى الصلع.. ضمادة جديدة تعيد إنبات الشعر في المنزل

التفاصيل الكاملة لوفاة الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزملك.. صور

الملعقة السحرية.. تحارب الكسل وتعطي لطفلك نشاطا طول اليوم

مرتضى منصور يفتح النار على أوباما : لازم يريح شوية.. فيديو

الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف.. وتحذر من تلك الظواهر الجوية.. فيديو

علامات حب الله للعبد.. دار الافتاء تحدد أمرين

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

أنا مش زعلان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري.. فيديو

شاهد.. رد فعل مرتضي منصور مع لاعبي الأهلي المستبعدين فى المدرجات

على طريقة كهربا .. حسين الشحات يصطحب أمح ويؤكد انتقاله للنادي الأهلي

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بـ «الساعة» بعد انتهاء الشوط الأول ..فيديو

سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصه التتويج بكأس السوبر المصري .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مرتضي منصور ينفعل على خالد مرتجي فى لقاء السوبر المصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى