بث مباشر .. مباراة ليستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تعد مباراة ليستر سيتي وتوتنهام، إحدى أهم مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة واحدة ونصف ظهرا ، على ملعب "ووكرز".



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بث مباشر مباراة ليستر سيتي وتوتنهام



ويمتلك توتنهام سجلا رائعا أمام ليستر سيتي بعدما حقق الفوز 4 مرات في آخر 5 مواجهات أمام "الثعالب" في مسابقة الدوري الإنجليزي.



بث مباشر لمباراة ليستر سيتي وتوتنهام



ويحتل ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 5 نقاط ، ويأتي توتنهام في المركز الثالث بفارق الأهداف.



مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتوتنهام



ويغيب عن فريق توتنهام الثنائي جيوفاني لوسيلسو ورايان سيسينيون بسبب إصابتين في الفخد .



موعد مباراة ليستر سيتي وتوتنهام



وتنطلق مباراة ليستر سيتي وتوتنهام في تمام واحدة ونصف ظهرا اليوم السبت 21 - 9 - 2019 على ملعب "ووكرز".



القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وتوتنهام



من المقرر أن تذاع مباراة ليستر سيتي وتوتنهام عبر قناة بي إن سبورت 2.



التشكيل المتوقع لـ توتنهام أمام ليستر سيتي



ومن المتوقع أن يبدأ فريق توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: هوجو لوريس



خط الدفاع: فيرتونخين – ألدرفيلريلد – أوريو – داني روز



خط الوسط: وينكس – سيسوكو – ندومبيلي



خط الهجوم: إريكسن – سون – هاري كين.



