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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 24.. عبدالله مختار يكشف إدمان ولاء أبو الهنا للمخدرات

صدى البلد

عرضت الحلقة 24 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من الأحداث المثيرة.

شهدت احداث الحلقة 24 عودة بليغ للمنزل ووجد شريفة تجلس مع عبدالله مختار بعد ان وافقت علي الزواج منه وقام بليغ بضربه. 

واعترف طارق  لـ ولاء بحبه لكنها تهربت وقالت له أنه لا يعرف شيء عن حياتها .

وانتشر  فيديو تظهر فيه ولاء وهي تتعاطي المخدرات مع صديقتها ياسمين وأرسل أصدقاء طارق الفيديو له وطلب مقابلتها وفي نفس الوقت جمع عبد الله مختار الناس علي المقهي ليشاهدوا الفيديو، كما وصل الفيديو لامها وأخيها وعمها. 

راجعين يا هوى” يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

مسلسل راجعين يا هوى محمد سليمان عبدالمالك مسلسل راجعين ياهوى راجعين يا هوي ميرا الفنان خالد النبوي

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