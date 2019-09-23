يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ مباراة الرجاء الرياضي وهلال القدس، في البطولة العربية، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداث مثيرة بين الرجاء الرياضي وهلال القدس، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وهلال القدس بث مباشر في البطولة العربية عبر الرابط المرفق في الخبر.



بث مباشر لـ مباراة الرجاء الرياضي وهلال القدس في البطولة العربية



يواجه فريق الرجاء الرياضي نظيره هلال القدس في مباراة دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



بث مباشر لـ مباراة الرجاء الرياضي و هلال القدس في البطولة العربية













