ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر لـ مباراة الرجاء الرياضي وهلال القدس في البطولة العربية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
فريق الرجاء
فريق الرجاء
ياسمين تيسير
يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ مباراة الرجاء الرياضي وهلال القدس، في البطولة العربية، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداث مثيرة بين الرجاء الرياضي وهلال القدس، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وهلال القدس بث مباشر في البطولة العربية عبر الرابط المرفق في الخبر.

بث مباشر لـ مباراة الرجاء الرياضي وهلال القدس في البطولة العربية

يواجه فريق الرجاء الرياضي نظيره هلال القدس في مباراة دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

بث مباشر لـ مباراة الرجاء الرياضي و هلال القدس في البطولة العربية






الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك في السوبر المصرى .. شاهد

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي .. شاهد

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي .. شاهد

بث مباشر مباراة أستون فيلا و آرسنال بالدوري الإنجليزي .. شاهد

بث مباشر.. مباراة روما وبولونيا من مسابقة الدوري الإيطالي.. شاهد

بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند وفرانكفورت في الدوري الألماني ..شاهد

ترشيحاتنا

ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

بنطلون رجل الفيل .. جميلة عوض بإطلالة قديمة في مهرجان الجونة

مرتضى منصور يطالب بحرمان جماهير الأهلي والزمالك من المباريات .. اعرف التفاصيل

مسروقة منه من 3 سنين.. مواطن يشكو توقف بطاقة التموين لامتلاكه سيارة.. صور

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

احذفهم فورا .. تطبيقات خطيرة على هاتفك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب خساية .. بشرى تسخر من فستانها فى الجونة .. صور

واقعة لا تتكرر.. قنفذ يتسبب في تأخر إقلاع طائرة ركاب

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية