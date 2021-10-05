يعادل 1000 سعر.. أفضل مشروب لزيادة الوزن

تعاني من النحافة وتبحثين عن أفضل مشروب لزيادة الوزن، إليك مشروب طبيعي يعادل 1000 سعر حراري.



وتقدم خبيرة التجميل منى رزق، أفضل مشروب لزيادة الوزن يعادل 1000 سعر حراري.



وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، أن المعادلة بسيطة: "إذا تناولت سعرات حرارية أكثر من التي تحرقها، فسيزيد وزنك".

مكونات العصير لزيادة الوزن

2 موزة

10 ملاعق شوفان

فراولة (اختياري)

3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض

سكر (حسب الرغبة)

كوب لبن

ملعقة من زبدة الفول السوداني

طريقة التحضير

ضعي المكونات في الخلاط وتناولي كوب في اليوم.



هذا المشروب حقيقي رائع ونتيجته سريعة وخلال أسبوع تقريبا سوف تلاحظي اكتساب بعض الوزن لكن يحبذ تناوله بعد ممارسة الرياضة.

ملحوظة

الرياضة ضرورية في كلا الحالتين (زيادة الوزن وخسارة الوزن) بس الفرق إن أردتي زيادة الوزن فتناولي وجبة أو ما يعادل سعرات حرارية عالي بعد الرياضة.