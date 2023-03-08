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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل العدوى ويرفع الخصوبة.. ضعي نقط الزيت على السرة وتمتعي بعشر فوائد

يقلل العدوى ويزيد
يقلل العدوى ويزيد الخصوبة ضعي نقط الزيت على السرة وتمتعي بعش

هناك إعتقاد أن العناية بالسرة بالزيت والحفاظ عليها نظيفة يمكن أن يساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية فيما يلي 10 فوائد لتطبيق الزيت على زر بطنك وفقا لما نشره موقع هيلثي :

 

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وضع الزيت على السرة يحافظ عليعا نظيفة

 تعتبر السرة جزءًا مهمًا جدًا من الجسم يوفر العديد من الفوائد. يجب تنظيف السرة بانتظام بالزيوت مثل زيت بذور العنب وزيت عباد الشمس وزيت الجوجوبا. لجني الفوائد تمامًا ، انقع كرة قطنية في الزيت وربت بها حول السرة.

وضع الزيت على السرة يقلل من فرص الإصابة اليومية بالعدوى
 


فلماذا من الضروري للغاية الحفاظ على السرة نظيفة ولينة؟ إذا لم تحافظ على زر البطن لطيفًا وجافًا ، فإنه يصبح المكان المثالي لتكاثر البكتيريا والفطريات وتكاثرها. يؤدي هذا إلى ظهور العديد من الالتهابات التي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكنك استخدام زيت شجرة الشاي (المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات) ، وزيت الخردل (خصائص مضادة للبكتيريا) ، وزيت جوز الهند لاحتواء وقتل هذه العدوى. ضع هذا الزيت على زر بطنك مرتين في اليوم.

وضع الزيت على السرة يعالج اضطراب المعدة
 


تشمل بعض الأعراض الشائعة لعسر الهضم والإسهال والتسمم الغذائي آلام المعدة والانتفاخ والغثيان . وضع الزيوت في السرة يخفف من هذه الأعراض. ضع الزيوت الأساسية مثل النعناع والزنجبيل مع زيت ناقل. ننسى مشاكل المعدة مع هذه الزيوت. زيت النعناع الموجود في قاعدة جوز الهند في السرة له نتائج مذهلة في التخلص من الانتفاخ والإمساك.

وضع الزيت على السرة يقلل من آلام الدورة الشهرية
 


يمكن للمرأة أن توافق على حقيقة أن آلام الدورة الشهرية أمر مروع. يمكن أن تتركك تلك الأيام الأربعة تعاني في عالم كامل من الألم. وإذا تم تشخيصك بالانتباذ البطاني الرحمي ، فإن القصة أسوأ بكثير. اذا مالعمل؟ نصيحة بسيطة هي عبوات زيت الخروع. إن تسخين زيت الخروع ووضعه في السرة لا يقلل من آلام الدورة الشهرية فحسب ، بل يخفف أيضًا من أعراض التهاب بطانة الرحم. يمكنك أيضًا استخدام أوراق توت العليق الدافئ ونبات القراص وكيس شاي عرق السوس الذي يمكن أن يعمل في كلتا الحالتين. في المرة القادمة عندما تقترب دورتك الشهرية ، احتفظي بزيت الخروع وزجاجة الماء الساخن في متناول يدك.

 

وضع الزيت على السرة يزيد من الخصوبة عند النساء
 


زر البطن هو الرابط بين الأم والطفل. لذلك يمكن إدراك أن البحرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالخصوبة. يُعرف زيت جوز الهند عمومًا بفوائده للشعر والبشرة ، وهو أحد العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تعزز خصوبتك أيضًا. لتحسين جودة البيض وتغذية الرحم ، قم بتدليك البطن بزيت الزيتون العضوي. الزيوت الأخرى التي يمكنك استخدامها هي العرعر ، كلاري ساج ، داميانا ، أوراق الجوافة ، إلخ.

وضع الزيت على السرة يعطي طاقة داخل الجسم
 
 

 يُعتقد أن زر البطن هو مركز الطاقة. لذا فإن موازنة Navel Chakra يمكن أن يساعدك في الواقع في الحفاظ على التوازن في جميع مجالات الحياة. ضع بضع قطرات من زيت بذور العنب لرفع الطاقة الإبداعية. لمزيد من الفوائد ، يمكنك أيضًا استخدام خشب الصندل وخشب الورد والزيوت الأساسية الأخرى. تذكر أن الزيوت الأساسية شديدة التركيز ويمكن أن تهيج الجلد.

وضع الزيت على السرة يخفف آلام المفاصل وآلامها
 


هذا علاج قديم نتبعه نحن الهنود على مر العصور. الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو هشاشة العظام يقومون بتدليك مفاصلهم وأرجلهم للتخفيف من الألم الرهيب. علاوة على ذلك ، فإن زيت الخروع له أيضًا تأثيرات علاجية على آلام المفاصل وآلامها. ضع بعض قطرات من زيت الخروع أو زيت الزنجبيل لتليين المفاصل لتخفيف الصلابة.

وضع الزيت على السرة يجعل الوجه أكثر إشراقًا وإشراقًا
 


هل تريد منظف البشرة وتونرها المصنوع منزليًا؟ يمكنك صنع واحدة ببساطة عن طريق خلط زيت النيم وزيت جوز الهند. هذا المزيج ملطف للبشرة ويمنح وجهك مظهرا متألقا. ضعي بضع قطرات من الزيت في زر البطن لمدة 10 دقائق للتخلص من عيوب الجلد ولاحظي الفرق بنفسك.

وضع الزيت على السرة يقلل البثور والعيوب وحب الشباب
 


أسوأ كابوس لكل امرأة هو البثور وحب الشباب ، خاصة إذا كان لديك مناسبة خاصة قادمة. فقط جرب هذا الاختراق البسيط DIY قبل أسبوعين من المناسبة للتخلص من تلك البقع الحمراء العنيدة على الوجه. ضع بضع قطرات من زيت النيم في السرة لتوديع تلك البثور وحب الشباب للحصول على تلك البشرة الخالية من البقع.

وضع الزيت على السرة يعالج تصبغ الوجه
 

من كان يعرف أن زيت الليمون يمكن أن يكون له الكثير من التأثيرات على الجلد؟ عند تطبيق زيت الليمون مع زيت اللوز ، فإنه يقلل من عيوب الجلد مما يمنحك حجرًا موحدًا للجلد. مرة واحدة في الأسبوع ، صب زيت الليمون مع زيت اللوز في سرّة البطن واتركه لمدة 15 دقيقة.

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