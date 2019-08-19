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مستنقع الوحل.. القرضاوي مفتي الدم يواصل إطلاق الفتاوى العدوانية والشاذة ضد مصر.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:24 م
القرضاوي
القرضاوي
هاني حسين
عرضت قناة " مباشر قطر" ، تقريرا يصف يوسف القرضاوي بأنه رأس الإرهاب في المنطقة، وكشفت أن سر ارتباط القرضاوي بالنظام القطري هو علاقته القوية بالتنظيم الدولي للإخوان.

وأشار التقرير إلى أن تاريخ القرضاوي ملء بالفتاوى العدوانية الشاذة ومنها أنه أفتى بالقتال ضد القوات المسلحة والشرطة في مصر ووصف مؤيدي ثورة 30 يونيو بالخوارج.

وأوضح التقرير، أن القرضاوي متهم في قضية اقتحام السجون، وصدر ضده حكم بالإعدام في 2015، كما حكمت عليه سوريا بالإعدام في تهمة دعم وتمويل الإرهاب وهو متهم بالاتجار مع منظمات ودول أجنبية.

ووصف القرضاوي الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من المصري، ودعا للتدخل الأجنبي في مصر عبر قناة الفتنة الجزيرة، وما تزال العصابة القطرة تأوى وتدافع عن القرضاوي.

وأوضح التقرير أن الإعلامي السعودي منصور الخميس، أطلق على القرضاوي، لقب رأس الإرهاب ومفتي الدم، وأكد " الخميس" في تغريدة له على "تويتر"، إن "رأس الإرهاب لجماعة الإخوان الإرهابية في قطر يحظى بمميزات أفضل من بعض شيوخ آل ثاني، رغم وضعه على قائمة الإرهاب في عدد من الدول، ألم يحن الوقت لتصعيد ملاحقته قضائيا عبر محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، كأحد أخطر قادة التنظيمات الإرهابية، شأنه شأن أبو بكر البغدادي وبن لادن؟".

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