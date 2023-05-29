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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة زوجين في المحلة | وقرار عاجل من النيابة

طفلة الضحية
طفلة الضحية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي ربة منزل وزوجها لاتهامهما بارتكاب واقعة التعدي بالضرب المبرح والكي بالنار علي الطفلين "إياد"و"روضة" واعطائهما مياه شرب الغسيل بنطاق منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى.

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في المقابل أعطي المستشار أحمد ياسر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بحبس المدعو"ابراهيم .ح" 42 سنة وزوجته "م.ن" 37 سنة (زوجه الاب) 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمه الاعتداء علي الطفلين المذكورين بالضرب المبرح بالعصا والحزام والكي بالنار وحلق شعرهما .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور مركز شرطة قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه .


وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم التقابل مع عن الطفلين وتبين من المعاينة الأولية وجود كدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية بالرأس الطفلة "روضة .ا"12 سنة وشقيقها "اياد .ا"9 سنة جراء الاعتداء السافر علي أيدي زوجه الاب طوال أكثر من 15 يوم متواصلة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وعرض الطفلين علي الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي باصابتهما الكاملة.

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أجهزة الأمنية اعتداء على طفلين اصابتهما الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية البحث الجنائي الاعتداء على طفل الأجهزة الامنية 4 أيام علي ذمة التحقيقات

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