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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة غير شرعية.. كشف غموض العثور على جثة شاب بأحد الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، بالتنسيق مع رجال البحث الجنائي، من كشف غموض العثور على جثة لشاب ملقاة بأرض زراعية بناحية الصالحية القديمة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طباخ وزوجته بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه والزوجة المتهمه.

 

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة فاقوس، بالعثور على جثة "أ . إ . أ " 35 سنه مقيم الصالحية القديمة دائرة المركز، ملقاة بأحدى الأراضى الزراعية.

 

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

 

كما تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طباخ 40 سنة، وزوجته 30 سنة، ربة منزل، مُقيمان بكفر رضوان بالصالحية القديمة، تم ضبطهما وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الجريمة لوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجته برضاه وبمقابل مادي، وأن المجنى عليه هدده بفضح العلاقة، فاتفق مع زوجته على استدراجه وقتله بواسطة ضربه بقطعة حديدية على رأسه حتى فارق الحياة، ثما تخلصا من الجثة فى مكان العثور عليها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

وعلي جانب اخر فقد أصيب 4 أشخاص بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منزل بقرية بيشة عامر، وتم نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس  ، بوصول "نورا س"، 25 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراعين، و"سعيد إ" 48 سنة، مصاب بحروق بالظهر من الدرجة الأولى، و"نادية م"، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراعين من الدرجة الأولى، و"مصطفى م"، 3 سنوات، مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر من الدرجة الأولى.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل المصابين بقرية "بيشة عامر" بمركز منيا القمح، و تم نقلهم الي قسم الحروق بستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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